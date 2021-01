O Sertanense Futebol Clube, que disputa a série E do Campeonato de Portugal, registou 23 casos positivos de covid-19 nos 29 testes realizados, entre jogadores, equipa técnica e colaboradores.

O clube da Sertã realizou uma ronda de testagem a toda a estrutura «após terem sido detetados casos positivos de covid-19» no plantel, que desencadearam o despiste geral, que confirmou o surto.

«Estamos vigilantes e neste momento nenhuma situação implica cuidados de saúde hospitalares», refere o clube, através da rede social Facebook, dando conta também do adiamento do jogo com o Mortágua, da 12.ª jornada, que estava agendado para o próximo domingo.