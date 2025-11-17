Rui Sacramento, treinador acusado de abuso psicológico por parte de futebolistas e investigado pelo Sindicato de Jogadores, foi suspenso pelo Marinhense e alvo de um processo disciplinar, anunciou o clube nesta segunda-feira.

Em comunicado, o clube do Campeonato de Portugal diz que esta é uma «medida cautelar para garantir a boa instrução do processo» em curso no Sindicato. O objetivo «é proteger o clube, os seus profissionais e a estabilidade do seu funcionamento», sem prejuízo do «normal desenrolar da atividade desportiva».

Assim sendo, Rui Sacramento não deverá estar no Estádio José Alvalade no sábado, onde vai defrontar o Sporting na quarta eliminatória da Taça de Portugal. Esta medida cautelar acontece no mesmo dia em que se tornaram públicas imagens do técnico deitado no relvado durante um treino, numa postura pouco profissional.

Rui Sacramento cumpre a segunda temporada ao serviço do clube da Marinha Grande. Aos 40 anos, já treinou os brasileiros do Petrolina, Portosantense, Trofense e Pedras Rubras, onde terminou a carreira de guarda-redes. Foi campeão europeu em 2004 pelo FC Porto de José Mourinho.

Leia o comunicado do Marinhense:

«A direção do Atlético Clube Marinhense comunica a todos os sócios e simpatizantes do clube que deliberou instaurar um Processo Disciplinar ao treinador da equipa principal, Rui Sacramento e suspender preventivamente o mesmo.

Esta decisão não constitui uma sanção disciplinar, mas sim uma medida cautelar para garantir a boa instrução do processo e surge na sequência de um conjunto de relatos, declarações e acontecimentos recentes que atentam contra o bom nome do Atlético Clube Marinhense, a reputação e os valores que regem a nossa instituição centenária.

O Atlético Clube Marinhense sublinha que esta medida visa exclusivamente proteger o clube, os seus profissionais e a estabilidade do seu funcionamento, enquanto todos os factos relacionados com a situação continuam a ser avaliados internamente.

Reafirmamos o compromisso com a verdade, a transparência e o rigor, assegurando que serão tomadas todas as diligências necessárias para garantir o normal desenrolar da atividade desportiva.»

[Notícia atualizada às 19h30]