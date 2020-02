Filipe Moreira é o novo treinador do Olhanense, anunciou esta quinta-feira o clube algarvio nas redes sociais.

O técnico de 55 anos, despedido do Vilafranquense no início do mês, sucede a Bruno Ribeiro, que abandonou o comando técnico da equipa de Olhão na quarta-feira.

Refira-se que o Olhanense ocupa atualmente o segundo lugar da Série D do Campeonato de Portugal, a dois pontos do líder Real Massamá.