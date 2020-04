A Federação Portuguesa de Futebol informou os oito clubes do Campeonato de Portugal que estavam em posição de subida de que não haverá play-off de acesso à II Liga, apurou o Maisfutebol.

Ao final do dia desta quinta-feira, Carlos Lucas, responsável das competições e eventos da FPF, comunicou essa decisão aos responsáveis de Vizela, Fafe (Série A), Arouca, Lusitânia de Lourosa (B), Praiense, Benfica de Castelo Branco (C), Olhanense e Real Sport Club (D).

Ao que nosso jornal apurou, a Federação, depois de ouvir os pareceres do Governo e das entidades de Saúde, entende que não estão reunidas as condições de segurança para que se disputem estes encontros.

Logo no início de abril, a Federação anunciou o fim das competições não profissionais, como o Campeonato de Portugal, mas tinha ficado em aberto a possibilidade de as equipas em posição de subida lutarem pelo acesso à II Liga. Com esta decisão, anunciada esta quinta-feira, essa possibilidade pode cair por terra.