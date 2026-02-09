Campeonato de Portugal
VÍDEO: filho de Rui Borges marca golaço e treinador do Sporting reage
Mário apontou o golo do empate do Alpendorada, diante do Leça
Com um grande pontapé de fora da área, Mário Borges, filho de Rui Borges, apontou este domingo o golo que valeu o empate na receção do Alpendorada ao Leça (1-1), na 17.ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal.
O médio foi lançado já na segunda parte e, aos 85 minutos, após uma jogada de bom entendimento coletivo, armou um remate forte e atirou colocado.
O treinador do Sporting esteve atento e partilhou o golo nas redes sociais. «Para trabalhar», escreveu Rui Borges, no Instagram.
