O Amora garantiu, este domingo, a subida à Liga 3, com a vitória por 2-1 na visita ao CD Fátima, em jogo da sexta e última jornada da série B de subida, este domingo.

No outro jogo, o Lusitano de Évora, já promovido e apurado para a final do Campeonato de Portugal, recebeu e venceu O Elvas, por 2-1, fechando esta fase invicto.

Na classificação, o Lusitano termina esta fase só com vitórias e um total de 18 pontos. O Amora termina com oito, no segundo lugar, seguido d’ O Elvas, terceiro com cinco pontos. O Fátima terminou no quarto e último lugar, com três pontos.

Já este domingo, o Paredes garantiu a vaga de subida à Liga 3 que faltava definir na série A.

A final do Campeonato de Portugal vai ser jogada entre a equipa B do Vitória de Guimarães e o Lusitano de Évora.