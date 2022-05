O internacional João Cancelo e o treinador Paulo Fonseca, ambos com passado ligado ao Barreirense, declararam o seu apoio ao clube da Margem Sul que, no próximo domingo, joga a continuidade no Campeonato de Portugal num embate decisivo frente ao Serpa.

O Barreirense está no terceiro lugar do Grupo K do Campeonato de Portugal, com sete pontos, e precisa de vencer o Serpa que tem mais dois pontos, para garantir a permanência.

O jogador do Manchester City, que começou a formação no Barreirense em 2002, antes de se mudar para o Benfica em 2007, não esquece as suas origens. «Olá rapaziada, estou a fazer este direto para vos desejar muita sorte no jogo frente ao Serpa e que consigam a manutenção no CNS. Grande abraço, estamos juntos», disse o lateral numa mensagem vídeo gravada e publicada num grupo de apoio ao Barreirense.

Paulo Fonseca também fez a formação no Barreirense, enquanto jogador, e representou a equipa do Barreiro de 1988 a 1995. «Olá meus amigos. Sei o que é viver momentos de pressão, momentos decisivos, como vocês estão a viver neste momento, mas há uma coisa que tenho a certeza: a dúvida e o medo não ganham jogos. O que ganha os jogos é a determinação e, sobretudo, a coragem. Coragem é algo que peço sempre às pessoas que trabalham comigo. É fundamental, principalmente nestes momentos, termos muita coragem. Aquilo que vocês têm feito, faz-nos acreditar que o domingo vai ser um dia feliz. Espero que depois do jogo vocês possam festejar e nós também mais uma vez o sucesso do Barreirense. Força, tenho a certeza que vão ganhar este jogo», refere o treinador também numa mensagem vídeo.