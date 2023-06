O empresário Jorge Mendes tem estado a trabalhar nos últimos meses com a direção do Beira-Mar, histórico clube aveirense, na procura de um investidor para a criação de uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD).

A informação foi transmitida pelo presidente do clube aurinegro, Afonso Miranda, na Assembleia-Geral que se realizou na terça-feira, e explicada pelo dirigente ao Maisfutebol.

«Estamos há cerca de oito meses a trabalhar com os sócios para avançar para a constituição uma SAD, porque consideramos que temos de dar esse passo», contextualiza o líder do clube que milita no Campeonato de Portugal.

«Fomos recebendo vários investidores interessados, mas há cerca de dois meses que o Jorge Mendes nos tem ajudado a identificar parceiros que se enquadrem nos objetivos que temos», acrescenta.

O dirigente admite que as experiências passadas no clube relativamente às direções da SAD não foram esquecidas, até porque provocaram a queda até ao fundo do futebol distrital, mas que a marca «Jorge Mendes» dá totais garantias e segurança.

«Temos de ter muita cautela pelo que nos aconteceu no passado. Queremos garantir que não passamos pelo mesmo, por isso tem de ser alguém credível. Nesse sentido, a chancela Jorge Mendes conforta-nos porque estamos a trabalhar com o melhor do mundo e a pessoa que mais tem ajudado a desenvolver o futebol português», sublinha.

Adiantando que decorrem neste momento negociações com um potencial parceiro, Afonso Miranda revela o perfil que o clube procura.

«Queremos alguém que não fique satisfeito com o Beira-Mar nestes escalões e queira devolver o clube ao futebol profissional, e à Liga, mas que tenha a aposta na formação como filosofia», detalha, garantindo que o Beira-Mar não tem pressa para fechar este dossier.

«Estamos a preparar época sem SAD e felizmente não precisamos de ter urgência porque não estamos com a “corda ao pescoço”», finalizou.