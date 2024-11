A Assembleia Geral (AG) do Beira-Mar aprovou, na sexta-feira à noite, a constituição de uma nova sociedade desportiva para o futebol.

Os associados do clube, reunidos no Auditório António José Bartolomeu, no Estádio Municipal de Aveiro, aprovaram a proposta da Direção, por larga maioria, apenas com um voto um voto contra e duas abstenções.

A partir deste sábado e até dia 15 de dezembro, decorrerá o período de apresentação de propostas (endereçadas para direccao@beiramar.pt) de potenciais investidores para o projeto societário beiramarense, as quais deverão respeitar os pressupostos aprovados na reunião magna.

No final da Assembleia Geral, o Presidente da Direção, Nuno Quintaneiro Martins [na foto], agradeceu «o apoio e a confiança dos sócios para um passo importantíssimo para o clube», comprometendo-se a dirigir o processo de constituição da nova sociedade «em absoluto respeito pelos pressupostos agora aprovados».

O Beira-Mar disputa neste momento o Campeonato de Portugal, quarto escalão do futebol nacional.