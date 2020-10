O plantel do Vitória de Setúbal, clube que compete esta época no Campeonato de Portugal (CP), confirmou esta quinta-feira mais seis casos de covid-19 entre jogadores.

Os sadinos registam oito infeções no plantel e os novos casos foram conhecidos no mesmo dia do regresso aos treinos no Estádio do Bonfim, após terem sido cumpridos os 14 dias de isolamento. Os primeiros dois casos de covid-19 foram revelados a 2 de outubro.

«No final do isolamento profilático decretado pelas autoridades de saúde, foi realizado um rastreio, em que foram detetados seis casos positivos. Todos estes jogadores estão assintomáticos e vão manter-se em isolamento em suas casas», refere o V. Setúbal, em comunicado, via Facebook.

O diretor geral do clube, Tiago Teixeira, disse à agência Lusa que o jogo ante o Moncarapachense, a contar para a terceira jornada da série H do CP, não foi até ao momento adiado. O clube setubalense ainda não competiu oficialmente em 2020/2021, uma vez que os jogos ante Moura e Juventude (ambos para o CP) e ante o Ac. Viseu, para a Taça, foram adiados.

«Até agora o jogo não foi cancelado. A Federação diz-nos que tendo 50 por cento do plantel disponível, temos de ir a jogo. Como estamos sem oito jogadores devido às infeções, teremos de ir buscar jogadores aos sub-19, uma vez que temos de apresentar na ficha de jogo 13 jogadores formados localmente», explicou Teixeira.