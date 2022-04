O Vilaverdense arrancou um ponto na deslocação ao Marítimo B com um momento raro, mas que aconteceu no Funchal na tarde deste domingo: o guarda-redes da equipa de Vila Verde, Cajó, subiu à área contrária já em tempo de compensação e assinou o 1-1 final na partida da quinta jornada da fase de subida à Liga 3, no Campeonato de Portugal, Zona Norte.

O Marítimo vencia por 1-0 desde o minuto 43 da primeira parte, quando a equipa minhota beneficiou de um canto do lado direito do ataque e Cajó, aos 90+8 minutos, mesmo antes do apito final, fez o 1-1 no marcador.

Com este empate, o Vilaverdense é líder da Zona Norte, com oito pontos, os mesmos do segundo, o Paredes, ao final da primeira volta da fase de subida.

Créditos vídeo: RTP