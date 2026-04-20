Decorreu na Cidade do Futebol, nesta segunda-feira, o sorteio da 2.ª fase do Campeonato de Portugal, envolvendo Bragança, Vianense, Rebordosa, Leça, Vitória de Sernache, Oliveira do Hospital, Atlético da Malveira e Louletano. As oito equipas são divididas em dois grupos, com os dois primeiros a subirem à Liga 3.

O líder de cada grupo disputa a final do Campeonato de Portugal no Jamor.

A Série A conta com Bragança, Rebordosa, Leça e Vianense. A Série B é composta por Louletano, Atlético da Malveira, Oliveira do Hospital e Vitória de Sernache. O Vianense esteve na Liga 3 em 2023/24, algo que o Oliveira do Hospital conseguiu entre 2021 e 2025.

Esta fase começa no domingo e prolonga-se até 31 de maio.