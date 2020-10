No dia 16 de maio de 2009, o Estrela da Amadora despediu-se das competições profissionais, em jogos realizados no Estádio José Gomes, a mítica Reboleira. A equipa venceu, então, o Vitória de Guimarães por 1-0, com um golo de Anselmo, mas a grave crise financeira atirou-o na temporada seguinte para a II Divisão Nacional, de onde se despediu em 2010. A 2 de maio desse ano, o Estrela recebeu e perdeu com o Real Massamá, mergulhando depois no abismo. Até agora.



A 25 de outubro de 2020, mais de dez anos depois da última presença em provas nacionais e mais de 11 nas ligas profissionais, o Estrela voltou a pisar a relva da Reboleira. E logo contra outro histórico, o Oriental.



Guilherme Miranda e Telmo Watché fizeram os golos do Estrela numa vitória por 2-0. O presidente da SAD do Estrela da Amadora, André Geraldes, quer devolver o clube à I Liga o mais rapidamente possível.



«Não podemos dizer assumidamente que vamos subir à II Liga, porque não jogamos sozinhos. Queremos que isso aconteça o mais rapidamente possível. Mas temos de jogar domingo a domingo para tentar fazer com que os nossos objetivos sejam cumpridos. No final, veremos em que posição ficamos. Obviamente que este projeto só faz sentido se for para pensar a curto e médio prazo de voltar a colocar o Estrela da Amadora na I Liga.»



O Estrela da Amadora tem dez pontos e lidera com o Sporting B a Série G do Campeonato de Portugal.