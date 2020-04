Manuel Machado é o novo treinador do Berço, tal como o Maisfutebol tinha noticiado oportunamente.

Num comunicado nas redes sociais, o emblema do Campeonato de Portugal explica que o técnico de 64 anos será, na temporada 2020/21, «um manager com poderes transversais na estrutura do futebol».

Manuel Machado está assim de regresso ao ativo, depois de ter orientado o Moreirense na época 2017/18.