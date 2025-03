Uma tarde plena de nervos no Municipal de Marco Canaveses, na 23.ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal. Numa altura em que o Marco 09 está na corrida para a fase de subida à Liga 3, o Cinfães (4.º) forçou a divisão de pontos (1-1).

Depois de o avançado Joel Silva inaugurar o marcador a favor dos anfitriões, aos 74 minutos, a resposta forasteira surgiu pelo pé de Mboulou Júnior. Estavam decorridos 90+3m quando o avançado aplicou o 1-1.

Entretanto, aos 90+8m, o Marco beneficiou de um penálti. Todavia, o defesa Manuel Pedro viu Danny Carvalho agigantar-se. Este guardião, de 29 anos, soltou a festa nas hostes do Cinfães e do Salgueiros, adversário direto do Marco.

Feitas as contas, ao cabo de 23 jornadas – e quando faltam disputar três rondas – o Leça lidera a Série B, com 55 pontos, mais 11 do que Marco 09 e Salgueiros (3.º). No 4.º posto surge o Cinfães, com 38 pontos.

Somente líder e vice-líder da cada série avançam para a fase de subida. Neste momento, as vagas são ocupadas por Vit. Guimarães B, Paredes, Leça, Marco 09, Elvas, Fátima, Lusit. Évora e Amora.

A qualificação foi já assegurada por Vit. Guimarães B, Leça e Elvas.