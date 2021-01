Após três casos confirmados de Covid-19, a estrutura do futebol sénior do Vianense entrou em isolamento profilático, informou o clube de Viana do Castelo.



O vice-presidente do emblema que milita no Campeonato de Portugal, Miguel Passos Silva, explica que o isolamento profilático determinado pela DGS abrange 24 jogadores, dez elementos das equipas técnicas, médica e estrutura direta mais próxima da equipa.



O dirigente esclarece ainda que os três futebolistas infetados «encontram-se bem».

O Vianense informou ainda que «o jogo marcado para o próximo domingo, frente ao Vilaverdense Futebol Clube, será reagendado para nova data».

«Desejamos que este período de isolamento decorra sem o aparecimento de novos casos, para que, brevemente, possamos voltar ao trabalho e continuar a lutar pelo objetivo», refere a nota emitida pelo clube.