O plantel da SAD do Desportivo das Aves deixou de treinar em Perafita, após falhado o acordo com o clube de Matosinhos para a cedência das instalações, com vista à participação no Campeonato de Portugal 2020/2021, que arrancou no último fim-de-semana.

A confirmação surgiu em nota oficial da direção do Perafita, via rede social Facebook, na qual o órgão social presidido por Pedro Vaz refere que «ontem [terça-feira] tinha sido o último dia para que o acordo de arrendamento do estádio para treinos e jogos se realizasse».

«Como as condições impostas pelo Perafita não foram cumpridas, informamos que, a partir de hoje [ndr: quarta-feira], não existe mais qualquer margem de negociação com a Aves SAD», refere a mesma nota.

Os avenses receberam autorização para utilizar as instalações do Perafita, para arrancar, no passado dia 11, os trabalhos de pré-época, com 17 jogadores às ordens de Paulo Gentil, ex-técnico do Perafita. Nas últimas semanas, foi dessa forma equacionada a fusão com o emblema da 1.ª Divisão do distrital da AF Porto. «O clube não foi lesado em qualquer circunstância, mantendo-se a funcionar como até agora», sublinha ainda o emblema de Matosinhos.

A SAD avense viu negado o pedido de adiamento do jogo de estreia no Campeonato de Portugal, ante o Berço SC, o que pode ditar uma derrota administrativa e a dedução de pontos, antes do duelo com o Felgueiras 1932, este fim-de-semana, para a Taça de Portugal.