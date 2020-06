André Geraldes será o presidente da SAD do novo Estrela da Amadora e Jorge Jesus será convidado para embaixador do clube, apurou o Maisfutebol.

No próximo dia 11 de julho, os sócios do Estrela irão decidir a fusão com o Sintra Football numa assembleia-geral, onde está prevista a presença de André Geraldes, e na qual será discutido o novo projeto impulsionado por Paulo Lopo, administrador do Leixões, e que terá também o contributo de investidores brasileiros.

Caso seja aprovada a fusão, o Estrela beneficiará da licença desportiva dos sintrenses para subir da 3.ª divisão distrital de Lisboa para o Campeonato de Portugal, conforme o Maisfutebol avançou em primeira mão nesta quinta-feira.

A nova SAD terá a designação de Sintra Football Estrela, mas posteriormente a ideia será alterá-la para Club Football Estrela da Amadora – o nome original, que não será em português devido à perda de direitos com a extinção do clube em 2011.

O novo Estrela poderá, porém, beneficiar do seu emblema histórico, que foi arrematado em leilão por uma verba a rondar os 300 euros e irá utilizar os equipamentos tradicionais. Além de jogar no Estádio José Gomes, que será alvo de uma intervenção, caso o projeto seja aprovado.

De referir que André Geraldes, ex-team manager do Sporting, deixou recentemente o cargo de CEO do Farense, após os algarvios terem confirmado a subida à I Liga, 18 anos depois.