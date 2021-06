O Club Football Estrela da Amadora foi absolvido no caso do jogo com a União de Leiria, por ter estado, durante alguns segundos, com 12 jogadores em campo, no duelo disputado a 7 de maio e referente à fase de subida à II Liga portuguesa de futebol.

A decisão foi publicada na sexta-feira, pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), tendo o Conselho de Disciplina (CD) absolvido apenas um dos quatro agentes de arbitragem ao jogo: Pedro Ribeiro.

Já o árbitro Luís Máximo, bem como Ângelo Correia e Daniel Vicente, levaram uma «sanção de repreensão» no processo que tinha a União de Leiria na qualidade de participante e os quatro agentes de arbitragem e o Estrela na qualidade de arguidos.