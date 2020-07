Os sócios do Clube Desportivo Estrela aprovaram, este sábado, em Assembleia Geral, a fusão com o Sintra Football. A SAD que une os dois emblemas teve 92 por cento de votos favoráveis dos associados do clube da Reboleira, que está assim de volta aos campeonatos nacionais em 2020/2021, no Campeonato de Portugal (CP).

A SAD, que já tinha sido criada e registada a 30 de junho, sob a designação Club Sintra Football – Estrela SAD, com sede na freguesia de Queluz e Belas, contou com o aval dos associados do Estrela, que rende o Sintra Football no CP.



Já foi feita uma proposta por parte dos investidores para a aquisição do Estádio José Gomes, na Amadora. A intenção passa por iniciar de imediato a requalificação do estádio e do relvado.

Recorde-se que o projeto é impulsionado por Paulo Lopo, atual administrador e detentor da maioria do capital da SAD do Leixões, que tem uma ligação à Amadora, cidade onde cresceu.

A maioria da SAD vai ficar na posse de investidores privados, sendo que o antigo team manager do Sporting e também ex-dirigente do Farense, André Geraldes, vai ficar com uma percentagem da SAD.

De acordo com informações apuradas pelo Maisfutebol junto de fonte próxima do processo, Geraldes tem convite para ser o presidente do projeto que pretende tornar-se no novo Estrela da Amadora.