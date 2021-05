Caldas, Alverca e União Santarém garantiram, este domingo, a qualificação para a Liga 3, o novo terceiro escalão do futebol português que arranca em 2021/2022. O apuramento foi selado matematicamente na quinta e penúltima jornada das respetivas séries.

Estas três equipas juntam-se a outras oito que, até sábado, já estavam com caminho definido para a Liga 3. Desta fase, apuraram-se também, no sábado, Montalegre, Oriental Dragon, Sporting B e Amora, juntando-se Vilafranquense e UD Oliveirense (despromovidos da II Liga) e Sp. Braga B e União de Leiria que, na fase de acesso à II Liga, já não têm hipóteses de promoção.

No final do jogo, o Alverca dedicou o apuramento ao falecido atleta do seu plantel, Alex Apolinário, que perdeu a vida durante esta época.

Há, portanto, até ao momento, 11 de 24 vagas apuradas para a Liga 3.

Este domingo, falta jogar ainda a quinta jornada da série 2, com os jogos Fafe-Maria da Fonte e Mirandela-Vitória B, ambos às 18 horas.

Resultados deste domingo

Série 3:

Gondomar-AD Sanjoanense, 1-0

São João Ver-Leça, 1-1

CLASSIFICAÇÃO

1.º: São João Ver, 9 pontos

2.º: Leça, 8

3.º: AD Sanjoanense, 6

4.º: Gondomar, 4

DECISÕES: Gondomar vai jogar o Campeonato de Portugal em 2021/2022.

Série 5:

Loures-BC Branco, 1-1

Caldas-Oliveira do Hospital, 1-1

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Caldas, 8 pontos

2.º: Oliv. Hospital, 7

3.º: Loures, 6

4.º: BC Branco, 3

DECISÕES: Caldas apurado para a Liga 3, BC Branco vai jogar o Campeonato de Portugal em 2021/2022.

Série 6:

Marinhense-Condeixa, 1-0

Alverca-U. Santarém, 0-0

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Alverca, 11 pontos

2.º: U. Santarém, 8

3.º: Marinhense, 4

4.º: Condeixa, 4

DECISÕES: tudo já definido nesta série. Alverca e U. Santarém na Liga 3, Marinhense e Condeixa no Campeonato de Portugal em 2021/2022.