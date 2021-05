O Trofense recebeu e venceu este domingo o Sporting de Braga B por 3-0, em jogo da terceira jornada da série Norte da fase de acesso à II Liga.

Alan Júnior, aos 39 minutos, inaugurou o marcador a favor da equipa da casa. Na segunda parte, Bruno Almeida fez o 2-0 de livre direto aos 66 minutos e, já dentro dos cinco minutos de compensação, Yohan fez o 3-0 final.

Com este resultado, a equipa comandada por Rui Duarte recupera a liderança, perdida à condição na véspera, fruto do triunfo do Pevidém em Anadia (0-1).

Na próxima jornada, a quarta de seis, há um Trofense-Anadia e um Sp. Braga B-Pevidém.

Recorde-se que o primeiro classificado garante a subida à II Liga, enquanto os restantes três vão disputar a Liga 3 em 2021/2022.