As decisões da subida à II Liga na série Sul vão mesmo ser feitas na sexta e última jornada, no próximo fim-de-semana. O Vitória de Setúbal venceu este sábado a União de Leiria (2-1), ao passo que Estrela e Torreense anularam-se na Reboleira, num resultado que embrulhou mais as contas pelo primeiro lugar.

No Estádio do Bonfim, Mendy e André Sousa marcaram os golos dos sadinos, ao passo que João Paredes marcou o tento dos leirienses, que com este resultado ficaram fora da luta pela subida: vão disputar a Liga 3 em 2021/2022.

Na Reboleira, o duelo entre Estrela e Torreense não saiu do nulo e deixa as duas equipas com oito pontos nos dois primeiros lugares. Contudo, o emblema tricolor tem vantagem no confronto direto e só depende de si na última jornada para subir à II Liga.

Torreense-V. Setúbal e União de Leiria-Estrela são os jogos da última jornada.

No domingo, disputa-se a quinta jornada da série Norte de subida à II Liga: Trofense-Pevidém e Anadia-Sp. Braga B (jogos às 16 horas).