Os seis clubes do Campeonato de Portugal que na passada sexta-feira abandonaram uma reunião na Cidade do Futebol, em protesto pela ausência do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, emitiram um comunicado conjunto no qual pedem que o líder federativo tome uma posição.

Olhanense, Fafe, Lusitânia de Lourosa, Real Massamá, Benfica e Castelo Branco e Praiense dizem-se prejudicados pela decisão de não avançar para um play-off que decidisse a subida à II Liga.

«Importa notar os gravíssimos problemas criados com a decisão de não realização do play-off aos vários níveis da vida dos clubes aqui mencionados, sendo de elementar justiça uma tomada de posição do responsável máximo da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Fernando Gomes, sobre este assunto, ouvindo-nos e relevando a nossa opinião, enquanto legítimos representantes dos nossos clubes e dos seus interesses», lê-se na nota emitida em conjunto.