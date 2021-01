O presidente do Alverca mostrou-se convicto de que Alex Apolinário, jogador do Alverca que este domingo sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o jogo com o Almeirim, vai recuperar.

«Alex, vais vencer este desafio, o desafio da tua vida, estamos todos mas mesmo todos a puxar por ti com uma força enorme de esperança e muita fé», escreveu Fernando Orge numa mensagem publicada no Facebook.

Recorde-se que Alex Apolinário caiu inanimado aos 27 minutos da partida do Campeonato de Portugal, foi assistido no relvado, estabilizado e posteriormente transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira.

O dirigente do Alverca deixou ainda um agradecimento a André Rocha, responsável pelo departamento de saúde da equipa ribatejana. «Hoje foste recompensado para o resto da tua vida. Mantiveste o nosso amigo entre nós.»