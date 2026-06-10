O Leça sagrou-se esta quarta-feira campeão do Campeonato de Portugal depois de vencer o V. Sernache nas grandes penalidades, após um empate a uma bola no final do prolongamento.

No Estádio Nacional, no Jamor, as duas equipas já tinham a promoção direta à Liga 3 garantida, e foi o Leça que começou melhor e abriu o marcador em cima do intervalo, por intermédio de Muale Nzanza (45+4m).

No segundo tempo, o V. Sernache foi em busca do resultado e o esforço foi compensado. Jogada de insistência da formação do distrito de Castelo Branco chegou ao golo depois de um desvio de Ekanga Ondoa (70m).

O empate manteve-se até ao final do prolongamento e foram necessárias as grandes penalidades. Aí, Miguel Paiva foi herói. O guarda-redes do Leça defendeu dois remates de Emablo e por último, de Henrique Cavalcante, para garantir o triunfo da equipa de Matosinhos na prova.