Foi realizado, esta quinta-feira, o sorteio da primeira fase do Campeonato de Portugal. Como explica a Federação Portuguesa de Futebol, a prova conta com «56 clubes: os quatro que desceram da Liga 3, os 32 emblemas que asseguraram a manutenção e as 20 equipas indicadas pelas Associações Distritais e Regionais».

O grupo mais a norte, a Série A, conta com emblemas já habituais na prova, como Paredes, Limianos, Vianense, Vila Real, Dumiense, Pevidém e Vitória de Guimarães B.

A estes clubes juntam-se Brito, Sandinenses, Atlético dos Arcos, Rebordosa, Tirsense, Desp. Bragança e Joane.

Quanto à Série B, os históricos Beira-Mar, Leça, Salgueiros e Gondomar contam com a companhia de Marítimo B, Marco 09, Alpendorada, Camacha, Guarda FC, Cinfães, Machico, Coimbrões, Régua e União de Lamas.

Na terceira série há dois emblemas idênticos ao do Benfica. Mencionamos, claro, o Arronches e Benfica, e o Benfica de Castelo Branco. A estas equipas juntam-se Alcains, Fátima, Alverca B, Marialvas, Marinhense, Mortágua, O Elvas, Peniche, Pêro Pinheiro, Sertanense, Sp. Pombal e União de Coimbra.

Por fim, na Série D, o grupo mais a sul, os históricos do Barreiro – Fabril e Barreirense – contam com a presença dos «vizinhos» Amora, Comércio e Indústria, e Estrela da Amadora B.

A série conta ainda com Sintrense, Estrela Vendas Novas, Lusitano de Évora, Lagoa, Louletano, Moncarapachense, Operário Lagoa, Serpa e Moura.

A primeira fase decorrerá entre 18 de agosto e 13 de abril, num total de 26 jornadas.

Na última época, Limianos, Amarante, União Santarém e Vitória de Setúbal venceram as respetivas séries, com Pevidém, S. João Ver, Lusitânia (Açores) e Moncarapachense a completarem o grupo que disputou a subida à Liga 3.

No grupo decisivo, Amarante, S. João Ver, Lusitânia e Vitória de Setúbal garantiram a promoção. Em todo o caso, o emblema sadino caiu para as distritais, o que permitiu ao União Santarém celebrar o regresso à terceira divisão.

O título do Campeonato de Portugal pertence ao Amarante, que prepara a estreia na Liga 3.