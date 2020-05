A secção não profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar ao presidente do Praiense, Marco Monteiro, por declarações na comunicação social.



Lembre-se que o dirigente do emblema dos Açores anunciou que vai recorrer da decisão da FPF, que indicou Vizela e Arouca para subirem à II Liga, e teceu duras críticas ao organismo.



«Isto é uma injustiça do futebol português. Isto é uma fotocópia da podridão que existe dentro do futebol português. Isto é fazer pouco do trabalho das pessoas e da honestidade das pessoas. Isto nem tem palavras», referiu à Lusa, a 2 de maio.



O processo encontra-se em fase de inquérito.