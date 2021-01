O jogo do Campeonato de Portugal entre Torreense e Alverca, agendado para o próximo fim-de-semana, foi adiado após acordo entre os dois clubes e a Federação Portuguesa de Futebol.

«Face à situação que vive a equipa do Futebol Clube Alverca, os dois clubes e a Federação Portuguesa de Futebol entenderam que não estão reunidas as condições para que se efetue o jogo a contar para a 11ª jornada da Série F do Campeonato de Portugal», informou a FPF numa referência ao sucedido com o jogador Alex Apolinário.

O médio brasileiro caiu inanimado no relvado no jogo do último do último domingo, após uma paragem cardiorrespiratória. Entretanto, está a recuperar no hospital de Vila Franca de Xira.

A partida será posteriormente agendada para data a acordar entre os dois clubes.