É brasileiro, tem 21 anos, joga no futebol português desde 2018 e estava prestes a dar um passo importante, do Campeonato de Portugal para a primeira liga ucraniana. Mas não aconteceu e, de certo modo, foi um alívio.

Iago SIqueira representa o Alvarenga, da série C do quarto escalão do futebol português, e tinha praticamente tudo certo para rumar aos ucranianos do Inhulets. Deveria ter viajado para Kiev na véspera do início da invasão russa à Ucrânia, mas tal não aconteceu.

O médio já tinha mesmo feito um período de treinos com a equipa do Inhulets em Antalya, na Turquia. Ali permaneceu para resolver alguns assuntos burocráticos, enquanto todo o plantel dos ucranianos viajou para Kiev, precisamente antes da primeira investida russa.

«Foram as 24 horas mais tensas a minha vida. Já estava praticamente tudo acertado. Eu precisava de ir a Portugal para assinar alguns papéis, até à mudança. Tinha que acertar esses detalhes e depois iria para a Ucrânia. Se tivesse ido, ia estar naquela situação. Por um dia eu escapei daquela guerra», afirmou Iago, em declarações à ESPN brasileira, publicadas esta sexta-feira.

Iago via nesta uma grande oportunidade pessoal e profissional, mas que acabou gorada, pelo menos para já. Mesmo contando que tinha consciência da tensão entre Ucrânia e Rússia, o brasileiro estava convicto de que seria um passo acertado.

«Eu sabia de tudo isso, mas era uma oportunidade que estava a procurar há algum tempo. Estou há três anos em Portugal e apareceu a oportunidade. O clube gostou de mim e fez um convite para passar aqui [ndr: na Turquia] um mês com eles, fazer a pré-época. Estava tudo praticamente certo no contrato. Sabia de tudo, mas vim na esperança de que iria dar tudo certo, que tinha de enfrentar o problema e encarar a oportunidade. Poderia ser uma oportunidade muito boa. Ao mesmo tempo, sinto muito pelas pessoas que estão lá. Não só os brasileiros, como também os ucranianos. É difícil estares no teu país e acontecer uma situação dessas», referiu.

Agora, e também sabendo-se da suspensão do campeonato ucraniano, a transferência fica nesta altura sem efeito e Iago vai voltar a Portugal e ao Alvarenga, o quarto clube que representa em solo luso, depois dos juniores da União de Leiria, ARC Oleiros e Sertanense.