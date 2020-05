Ao fim de uma época, Henrique Nunes está de saída do Arouca. O clube do distrito de Aveiro, promovido a par do Vizela à II Liga após o cancelamento do Campeonato de Portugal, confirmou esta terça-feira a saída do técnico de 65 anos, numa nota oficial pela rede social Facebook.

Nunes deixa assim o 12.º clube da carreira de treinador, que começou na década de 80 do século passado, no Feirense. Sanjoanense, Desp. Aves, Penafiel, Gil Vicente, Marco, Sp. Covilhã, Gondomar, UD Oliveirense, Águeda e Benfica de Macau foram os outros emblemas que orientou. Já tinha treinado o Arouca entre 2009 e 2011.