O Olhanense continua a não se conformar em não ter podido disputar o acesso à II Liga, apesar de ser líder da Série D, por a Federação ter decidido promover à II Liga o Vizela e o Arouca, os dois líderes de série que tinham mais pontos por altura da suspensão da prova devido à covid-19.

O clube algarvio tem protestado e agora decidiu pedir ajuda a Cristiano Ronaldo numa carta publicada nas redes sociais e assinada pelo plantel.

«Somos jogadores do Sporting Clube Olhanense, um clube algarvio com 108 anos de história, (onde o teu amigo Valdir se iniciou) que, nesta época, participou no Campeonato de Portugal, (o 3° terceiro escalão do futebol português)», começam por dizer, explicando: «Decidimos enviar-te esta carta porque tu és o símbolo máximo mundial dos jogadores. O Deus do futebol português e o modelo de inspiração para qualquer um que joga futebol no nosso país.»

«Estamos certos que tu poderás imaginar o estado emocional em que nós próprios nos encontramos neste momento. Desafiando todas as dificuldades próprias do futebol semiprofissional, trabalhamos desde o primeiro dia desta época, com um único objetivo: atingir a subida de divisão para finalmente nos tornarmos jogadores profissionais. Com o mesmo foco dum campeão que treina para ganhar um título, para levantar uma taça, seguindo o teu exemplo. Foi uma grande época capitão!»

«Na primeira parte da época, a nossa equipa tinha mais golos marcados que todas as equipas em Portugal: mais do que o Porto e o Benfica que estão noutra realidade! Estivemos no primeiro lugar da nossa série em mais de 75% do campeonato. Terminámos em primeiro lugar a primeira volta, inclusive com mais pontos que todos e estávamos igualmente no primeiro lugar no momento da interrupção dos jogos pela covid-19. Imagina que o nosso lateral esquerdo, o Leonardo Lelo com dezanove anos, foi convocado para seleção portuguesa sub 20. O único jogador na seleção nacional de todo o Campeonato de Portugal. Que lindo! Que satisfação!», continuam a dizer.

«Depois chegou esta desgraça da covid-19 e foi decidido que no nosso escalão não se podia voltar a jogar. Alguns dias depois, a FPF, absurdamente, decidiu subir à segunda liga as duas equipas com mais pontos das 4 séries», lamentam.

«O nosso clube foi excluído da subida de divisão porque tinha um ponto a menos duma outra equipa duma outra série», explicam,apontando: «Nunca foi o nosso objetivo pontuar mais do que as equipas das outras séries, não era claramente uma ideia que nos passasse pela cabeça dado o desequilíbrio de competitividade entre as séries.»

«Todos os nossos sonhos, a nossa paixão e a nossa confiança morreram naquele dia em que saiu esta inexplicável decisão. E tu sabes melhor do que os outros, capitão, que, sem confiança no futebol verdadeiro, irão nascer cada vez menos heróis. E sem heróis o futuro dos nossos meninos irá ser muito pior. Ajuda-nos a acreditar que puderemos conseguir justiça e a não viver em clima de constante desconfiança.»

Veja a carta na íntegra: