Estão definidas as oito equipas que vão disputar a subida à Liga 3, no Campeonato de Portugal: AD Marco e Fátima garantiram as duas últimas vagas, na 26.ª e última jornada fase regular da quarta divisão portuguesa, disputada este fim de semana.

AD Marco (série B) e Fátima (série C) juntaram-se a Vitória de Guimarães B, Paredes (ambos da série A), Leça (série B), O Elvas (série C), Lusitano de Évora e Amora (série D).

As oito equipas vão ser divididas em duas séries de quatro cada e as duas primeiras de cada série sobem à Liga 3.

Por outro lado, aos distritais descem Atlético dos Arcos, Dumiense, Os Sandinenses, Pevidém, Joane (série A), Régua, Marítimo B, Coimbrões, Gondomar, Guarda (série B), Pêro Pinheiro, Alcains, Sertanense, União 1919, Pombal (série C), Estrela de Vendas Novas, Barreirense, Operário Lagoa, Moura e Fabril do Barreiro (série D).