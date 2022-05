O Fontinhas tornou-se na primeira equipa à Liga 3 esta temporada, e confirmou-o sem sequer precisar de entrar em campo.

A equipa açoriana beneficiou do empate a zeros do Moncarapachense em casa do Olhanense para fazer a festa, mesmo tendo perdido na deslocação ao terreno do Sertanense, por 3-1.

Belenenses e Moncarapachense estão empatados no segundo lugar com 16 pontos e vão defrontar-se na derradeira jornada no Restelo: quem vencer, acompanha o Fontinhas na subida à Liga 3.