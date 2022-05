Campeonato de Portugal: Paredes e Vilaverdense sobem à Liga 3

O Paredes e o Lank Vilaverdense garantiram, na tarde deste sábado, a subida à Liga 3.



O Paredes confirmou a subida e o primeiro lugar da Zona Norte de subida com uma vitória por 1-0 na receção ao São Martinho. Por sua vez, o Lank Vilaverdense empatou sem golos na receção ao Marítimo B e segurou o segundo lugar, beneficiando do nulo entre Salgueiros e o Leça.



A formação de Leça da Palmeira acabou com os mesmos pontos do Lank Vilaverdense, mas perdeu os dois jogos com a equipa de Vila Verde e ficou no terceiro posto.

Assim, Leça, Salgueiros, São Martinho e Marítimo B continuam no Campeonato de Portugal para a temporada 2022/23.



Os resultados da 10.ª e última jornada da zona Norte e a classificação final:



Lank Vilaverdense-Marítimo B, 0-0

Paredes-São Martinho, 1-0

Salgueiros-Leça, 0-0



Classificação final:



1.º lugar: USC Paredes, 18 pontos

2.º lugar: Lank Vilaverdense, 15 pontos

3.º lugar: Leça - 15 pontos

4.º lugar: São Martinho, 11 pontos

5.º lugar: Salgueiros, 11 pontos

6.º lugar: Marítimo B, 8 pontos



*Lank Vilaverdense ganhou os dois jogos desta fase final ao Leça e sobe pela vantagem no confronto direto