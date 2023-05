Está ao rubro a disputa pela subida à Liga 3, na fase de promoção no Campeonato de Portugal. Este domingo, nada ficou decidido e tudo vai decidir-se apenas na sexta e última jornada, no próximo sábado. Nesta altura, apenas é certo que o Lusitano de Évora e a única de oito equipas que já não pode ser promovida.

Na série 1, o Vianense recebeu e venceu o Lusitânia de Lourosa, com um bis de Cláudio Ribeiro, saltando para a liderança isolada, fruto do empate no Salgueiros-Amarante (0-0). Vini marcou o golo do Lourosa, que apesar do desaire segue em lugar de subida, por ter vantagem no confronto direto com o Amarante.

Na série 2, vitórias caseiras de Atlético CP e 1.º Dezembro, que partem para a última jornada nos dois lugares de subida. O Atlético goleou o Lusitano por 5-1, com golos de João Varudo, Lénio, Luisinho (x2) e Tiago Rosário. Nosike Ossai marcou para os visitantes. Já o 1.º Dezembro bateu o Pêro Pinheiro por 1-0, com um golo de Juan Herrera.

CLASSIFICAÇÃO (SÉRIE 1):

1.º: Vianense, 8 pontos

2.º: Lusitânia de Lourosa, 6

3.º: Amarante, 6

4.º: Salgueiros, 5

PRÓXIMA JORNADA (4 JUNHO, 15H00):

Lusitânia de Lourosa-Salgueiros

Amarante-Vianense

CLASSIFICAÇÃO (SÉRIE 2):

1.º: Atlético CP, 9 pontos

2.º: 1.º Dezembro, 9

3.º: Pêro Pinheiro, 8

4.º: Lusitano Évora, 0

PRÓXIMA JORNADA (4 JUNHO, 15H00):

Pêro Pinheiro-Atlético CP

Lusitano Évora-1.º Dezembro