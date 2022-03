Com o triunfo diante do Coruchense (2-1), o Belenenses garantiu este domingo um lugar na fase de subida à Liga 3.

No final do jogo, os adeptos dos azuis do restelo aplaudiram a equipa e tiveram a companhia do treinador. Hugo Martins abandonou o relvado e foi até à bancada para demonstrar o apreço pelos próprios jogadores.

Ora veja: