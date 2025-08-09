Filipe Costa, filho do presidente do Benfica, Rui Costa, é o novo diretor desportivo do Louletano, anunciou o clube que milita no Campeonato de Portugal.

Trata-se de um regresso de Filipe Costa, que já representou o clube algarvio enquanto jogador, na temporada 2017/18. Vai ser a segunda experiência como dirigente depois de ter sido coordenador-geral do futebol feminino no Damaiense.

«De volta a uma casa que conheço e pronto para abraçar este projeto de alma e coração. Os objetivos estão traçados e estaremos preparados para uma época exigente», afirmou Filipe Costa na apresentação.

O Louletano inicia a temporada de forma oficial este domingo, frente ao Portimonense SC, num jogo a contar para a primeira jornada do Campeonato de Portugal.