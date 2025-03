O plantel do Lusitano de Évora foi atingido por uma virose, mas a equipa vai a jogo este sábado, diante do Louletano (16h00), na 24.ª jornada da Série D do Campeonato de Portugal.

O vírus afetou 14 dos jogadores do Lusitano, que receberam soro fisiológico nas últimas horas e alguns deles vão mesmo tentar ir a jogo. Ao que o Maisfutebol apurou, o conjunto de Évora tentou adiar o encontro na véspera, contudo, sem sucesso.

A partida desta tarde é determinante para as contas da subida. O Lusitano de Évora está no primeiro lugar da Série D, com 52 pontos, mais quatro do que o Amora, segundo classificado. Em terceiro, está o Louletano, adversário deste sábado, que tem 47 pontos. Tudo isto numa altura em que faltam disputar apenas duas jornadas.