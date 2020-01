O Fafe pediu o adiamento do jogo frente ao Marítimo B, mas o clube madeirense rejeitou a hipótese de jogar noutra data o encontro da jornada 16 da Série A do Campeonato de Portugal.

O plantel dos minhotos foi atacado por um surto gripal e, segundo apurou o Maisfutebol, o número de jogadores afetados ascende a onze.

De acordo com o clube, mais de metade dos jogadores não realizaram os dois últimos treinos antes da viagem para a Madeira por esse motivo.

«Dada a gravidade da situação, a AD Fafe procurou adiar o jogo deste domingo frente à equipa "B" do CS Marítimo, visto não estarem claramente reunidas as condições de saúde necessárias para o normal decorrer da partida. Nesse mesmo pedido, o nosso clube prontamente sugeriu datas alternativas, de forma a facilitar o processo. Para surpresa da nossa parte, a formação madeirense respondeu a afirmar que se "opõe expressamente" ao pedido, pelo que a AD Fafe mantém os planos da deslocação até às ilhas», revelou o clube minhoto em comunicado publicado nas redes sociais.

Recorde-se que, ainda na última quinta-feira, o jogo entre Saragoça e Sp. Gijón, da II Liga Espanhola, foi adiado devido a um surto gripal que equipa visitante.

Dada a falta de acordo em adiar o jogo, o Marítimo B-Fafe disputa-se no próximo domingo às 15 horas.

O Fafe é 3.º classificado da Série A do Campeonato de Portugal, com 32 pontos, menos sete do que o líder Vizela. Por sua vez, o Marítimo B é 9.º, com 19.