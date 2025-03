Já foi uma situação várias vezes vista no futebol e, por cá, no Campeonato de Portugal, voltou a acontecer este domingo. O guarda-redes do Mortágua, Nando Pedrosa, foi à área contrária nos instantes finais do jogo ante o União 1919 e virou herói, ao marcar o golo do empate.

Tudo aconteceu no jogo da 22.ª jornada da série C da quarta divisão do futebol português. O União 1919 vencia por 2-1 quando, aos 90+7m, o Mortágua beneficiou de um canto a seu favor, do lado direito do ataque. Nando Pedrosa foi à área dos visitantes e, de cabeça, fez o 2-2 com que terminou o jogo.

Foi o primeiro golo da carreira como sénior para o guardião de 27 anos, que já representou Mangualde, Oliveira do Hospital, Vitória Sernache, já depois de ter feito formação no Tondela, Repesenses, Os Pestinhas (clube onde passou João Félix na formação) e Parada de Gonta.

Um ponto importante para o Mortágua pelo objetivo da permanência: é 8.º classificado, com 27 pontos, os mesmos do Alverca B (9.º) e mais um do que o Benfica e Castelo Branco, primeira equipa em zona de descida (10.º com 26). O União 1919 é 11.º, com 18 pontos.