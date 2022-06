O Paredes conquistou este sábado o Campeonato de Portugal, ao vencer na final da prova o Fontinhas, por 4-0. As duas equipas, refira-se, já tinham garantido a subida à Liga 3.

No Estádio do Jamor, a equipa nortenha teve um início de sonho e adiantou-se no marcador aos 30 segundos, fruto de um golo de Hélder Pedro.

Em vantagem, a formação orientada por Eurico Couto controlou as incidências na partida e elevou o resultado para goleada na etapa complementar, com golos de Amadeu Mendes, Nilo Souza e Nélson Piquet, este já nos descontos.

O Paredes sucede assim ao Trofense, vencedor na época passada.