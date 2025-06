O Paredes, comandado por Tarantini, acompanha o Vitória de Guimarães B no regresso à Liga 3, feito consumado na manhã deste domingo, na sexta e derradeira jornada do Grupo A da fase de subida do Campeonato de Portugal.

Na receção ao Marco [de Canaveses] – uma autêntica final – o nulo prevaleceu. Por isso, o Paredes terminou na vice-liderança, com nove pontos, três de vantagem sobre o Marco, regressando à Liga 3 após a despromoção em 2023.

Quanto ao líder deste grupo, o Vitória de Guimarães B encaixou a primeira derrota, na receção ao Leça (4-3). Os “Conquistadores” estiveram em vantagem por duas vezes, mas consentiram a reviravolta aos 76 minutos.

Desta forma, o Vitória terminou com 11 pontos, enquanto o Leça foi quarto classificado, com seis pontos.

Antes do regresso à Liga 3 – de onde caíram em 2023 – os vimaranenses vão disputar a final do Campeonato de Portugal no Jamor, contra o Lusitano de Évora, líder do Grupo B.

Na tarde deste domingo, a partir das 17 horas, o Fátima (4.º) recebe o Amora (2.º), enquanto o Lus. Évora recebe o Elvas (3.º). A segunda vaga de promoção do Grupo B continua por decidir, uma vez que Amora e Elvas estão igualados a cinco pontos, enquanto o Fátima totaliza três.