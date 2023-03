A direção do Pevidém SC, clube do concelho de Guimarães que disputa a série A do Campeonato de Portugal, anunciou esta segunda-feira que enviou um «pedido de demissão em bloco dos seus membros ao Presidente da Assembleia Geral do clube», na sequência da utilização irregular de um atleta no jogo do passado sábado, frente ao Vianense, que terminou com vitória por 4-0, no duelo da 22.ª jornada.

Em causa está a utilização do atacante Diogo Martins, mais conhecido por Rashid. O atacante de 22 anos, que iniciou a época no Dumiense (clube no qual viu três cartões amarelos), tinha visto o quinto cartão amarelo na prova (o segundo pelo Pevidém) no jogo da jornada anterior, frente ao Tirsense, o que ditaria um jogo de suspensão.

Contudo, Rashid foi titular e jogou 75 minutos, no duelo ante a equipa de Viana do Castelo.

Fruto de um erro que considera «imperdoável», a direção do Pevidém, presidida por Rui Machado, deixa «à disposição dos sócios o destino do clube».

«Depois de uma demonstração brilhante da qualidade da nossa equipa técnica e do plantel da nossa equipa principal, a perda de pontos por erro administrativo é imperdoável e não admite fulanização. Enquanto presidente da direção, assumo por completo a responsabilidade. E como tal, não me resta outra saída que não passe por pôr à disposição dos sócios o destino do clube. Honraremos os nossos compromissos até ao final dos campeonatos e prometemos deixar o clube sem dívidas não correntes.

Aos sócios e simpatizantes, deixamos aqui um pedido de desculpas mesmo sabendo não sermos merecedores do mesmo. Somos amadores, mas não podemos agir como tal», refere o Pevidém, em comunicado, deixando também um «pedido de desculpas» ao Vianense por uma situação na qual «não houve qualquer segunda intenção».

O Pevidém, que somou os três pontos, pode vir agora a perdê-los na secretaria e, caso isso aconteça, o Vianense pode garantir desde logo o apuramento para a fase de subida à Liga 3.

O Vianense lidera a série A com 46 ponto, seguido do Amarante, segundo e também em posição de acesso à fase de subida, com 44. O Pevidém é terceiro, com 37, pelo menos para já.