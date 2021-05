A luta era a três à partida para a quinta jornada e vai manter-se para a sexta e última ronda da série Norte na fase de acesso à II Liga. O Trofense recebeu e venceu o Pevidém por 2-0 e destronou os vimaranenses da liderança, ao passo que o Anadia ainda mantém vivas as hipóteses de promoção, com o triunfo caseiro sobre o Sp. Braga B, por 3-1.

Na Trofa, Mika deu vantagem à equipa da casa na primeira parte e Bruno Almeida completou o resultado com o 2-0 final, já na etapa complementar.

Já os «Trevos da Bairrada» também triunfaram em casa, com Ricardo Barros a inaugurar o marcador. Os minhotos empataram de grande penalidade antes do intervalo, mas Tiago Melo e Fausto Lourenço deram o triunfo ao Anadia já na segunda parte.

Contas feitas, o Trofense parte para a última jornada só dependendo de si, ao passo que o Pevidém terá forçosamente de vencer o Anadia e esperar que o Trofense não vença o Sp. Braga B para poder subir. Por seu turno, o Anadia tem de vencer o Pevidém e esperar uma derrota do Trofense com os bracarenses para igualar os da Trofa com dez pontos. Nesse caso, é o Anadia quem tem vantagem, pelo confronto direto.

Pevidém-Anadia e Sp. Braga B-Trofense são os jogos da última jornada.