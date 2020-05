Os capitães do Real, de Massamá, questionaram através de um vídeo o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, devido às subidas de Vizela e Arouca.

Paulinho recordou até o caso que envolveu Rúben Amorim e o Casa Pia na época anterior.

«Como todos sabemos o Real de Massamá fez um investimento grande para conseguirmos a subida de divisão e fomos prejudicados. Tínhamos oito pontos de vantagem num domingo e na segunda-feira acordámos com menos um [que o segundo classificado, Casa Pia]», disse o capitão do Real.

Foi, então, o vice-capitão Ibraime Cassamá que interpelou o líder federativo. «O que aconteceu no ano passado é mais do que sabido e este ano sucedeu mais do mesmo. A única coisa que queríamos era estar dentro do que foi prometido, a esperança de estar dentro do play-off. Foi alimentado um sonho, o clube preparou-se para uma forte equipa, dentro das capacidades, com um grande investimento para estar dentro daqueles lugares [de play-off]», começou por dizer.

O Real era segundo na Série D do Campeonato de Porugal quando as competições foram suspensas.

«Temos uma grande dúvida entre nós, não sabemos o que havemos mais de fazer para poder chegar aos campeonatos profissionais ou pelo menos chegar ao play-off. Chegámos a um patamar em que já não se sabe o que fazer. São tomadas decisões que nos ultraossam e que ninguém percebe o que se está a passar. Só você é que pode dar-nos alguma luz e dizer em que se baseia nessas decisões», interrogou.