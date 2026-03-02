Quando ainda faltam seis jornadas por se disputar na Série B do Campeonato de Portugal, o ainda invicto Rebordosa já garantiu uma vaga na fase de subida à Liga 3, tornando-se na primeira equipa a alcançar esse objetivo, esta época.

A equipa da Associação de Futebol do Porto selou o apuramento, no passado domingo, com um triunfo frente ao Salgueiros (1-0), o 14.º em 20 jornadas, tendo empatado nas restantes seis.

«Era um match-point que não podíamos desperdiçar. Fizemos história, nunca uma equipa se apurou tão cedo para o play-off de subida», vincou o treinador, Vítor Gamito, aos canais do clube.

O Rebordosa é uma de duas equipas ainda invictas nos campeonatos nacionais de futebol. A outra é o Benfica, que esta segunda-feira defronta, em Barcelos, o Gil Vicente.

«Independentemente de já estarmos qualificados, queremos manter a invencibilidade até ao fim. Temos de respeitar a competição e queremos preparar da melhor forma o play-off de subida. Partimos para ele com o objetivo claro de estarmos presentes na final do Campeonato de Portugal», referiu o técnico.

De recordar que a única derrota do Rebordosa, esta temporada, aconteceu frente ao Atlético, da Liga 3, na segunda eliminatória da Taça de Portugal.