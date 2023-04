O Salgueiros escapou à possível sanção de derrota no encontro ante o Marítimo B, da 17.ª jornada da série B do Campeonato de Portugal, interrompido aos 87 minutos quando havia 1-1 no marcador, por alegada agressão do jogador Amadu Turé ao árbitro João Loureiro.

De acordo com o que o Maisfutebol apurou, Amadu Turé, atleta do Salgueiros visado no lance com o árbitro João Loureiro, foi apenas castigado com um jogo de suspensão.

Além disso, e segundo confirmou também o nosso jornal, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) considera que deve ser cumprido o tempo que resta jogar, mas a decisão foi remetida para a direção da FPF, sobre a homologação do resultado que vigorava aquando da interrupção, ou a retoma do jogo para sua conclusão.

O caso chegou a motivar, inclusive, a instauração de um processo de averiguações por parte da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), depois de este ter sido um de vários casos denunciados pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF).

Este sábado, em comunicado, o Salgueiros também confirmou ter sido «ilibado das acusações e não haverá punição com derrota» e fala ainda numa «interrupção do jogo considerada totalmente injustificada».

O emblema nortenho confirma ainda que Turé «foi punido com um jogo de castigo por palavras, mas absolvido da acusação de agressão», acrescenta que houve «sanção de repreensão para o árbitro João Loureiro» e que o «delegado da FPF ao jogo, Emanuel dos Santos e coordenador dos delegados da FPF, João Morais, [foram] ilibados de terem praticado atos não condizentes com as respetivas funções».

Fica, assim, e reforça o Salgueiros, «pendente a decisão se há ou não retoma do jogo».

A 26.ª e última jornada da primeira fase joga-se este fim de semana e, ainda sem homologado o resultado desse jogo, o Salgueiros é terceiro classificado com 48 pontos, os mesmos do segundo, o Rebordosa, e a um do líder Lusitânia de Lourosa. O Marítimo B é quinto, com 42 pontos. Pelo meio há o Beira-Mar, a lutar por um dos dois primeiros lugares, com 47 pontos.