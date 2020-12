Quim Berto é o novo treinador do Tirsense, sucedendo a Tonau no clube que disputa a série B do Campeonato de Portugal, confirmou o clube de Santo Tirso, na noite de terça-feira.

O técnico de 49 anos, que como jogador foi campeão nacional pelo Sporting em 2000, vai treinar a sua sétima equipa na carreira.

Nas ditas funções, Quim Berto começou por treinar o Vizela, em 2011/2012. Voltou ao ativo como treinador em 2014, no Varzim B. Passou depois pela equipa principal dos poveiros, pelo Trofense, pelo Lusitanos (Andorra) e pelo Torreense.