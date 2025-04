Ficou esta quarta-feira definida a ordem dos jogos da segunda fase do Campeonato de Portugal que, no final da época, vão definir as promoções à Liga 3

Esta segunda etapa da quarta competição portuguesa será disputada por oito emblemas, distribuídos por duas séries de quatro equipas, de acordo com a sua localização geográfica.

Os dois primeiros classificados de cada grupo garantem a promoção à Liga 3.

Série A: Leça, União Paredes, Marco 09 e Vitória Guimarães B

Série B: Elvas, Fátima, Amora e Lusitano Évora

Segundo o sorteio, realizado na Cidade do Futebol, na primeira jornada da Série A, o Leça recebe o Marco 09, enquanto o Paredes defrontar o Vitória.

Já na Série B, na primeira ronda vamos ter um Elvas-Amora e um Lusitano Évora.